"Когда нападающий забивает, он чувствует уверенность в собственных силах. И голы идут один за другим. Кокорин еще раз напоминает, что в футбол играть он умеет. Пусть продолжает дальше. Но в РПЛ ему сейчас возвращаться никакого смысла нет. Надо играть там, где идет", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Вчера, 18-го янврая, Александр Кокорин в 26-м туре чемпионата Кипра забил гол в ворота АЕЛа на 12-й секунде - нападающий оформил самый быстрый мяч в истории чемпионата страны. На шестой минуте россиянин записал на свой счет дубль, а его клуб одержал победу со счетом 4:0. Всего в этом сезоне экс-игрок сборной России провел за "Арис" 23 матча, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро. В турнирной таблице "Арис" отстает от АПОЭЛ после 26-ти сыгранных туров на шесть очков. Ранее Кокорин выступал за "Динамо", "Спартак", "Зенит" и "Динамо", также на счету нападающего 12 забитых мячей за сборную России.
Смородская: Кокорин еще раз напоминает, что в футбол играть он умеет, но ему нет смысла возвращаться в РПЛ
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о нападающем "Ариса" Александре Кокорине.
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