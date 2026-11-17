Как сообщает турецкое издание Yeni Birlik, скауты испанского и немецкого грандов планируют посетить встречу пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, которая состоится 24 ноября в Стамбуле. Главной целью визита станет наблюдение за 21-летним Батраковым.
По информации источника, интерес к полузащитнику также проявляют клубы английской Премьер-лиги и французский "ПСЖ", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. При этом о конкретных предложениях по трансферу полузащитника пока не сообщается.
Батраков перебрался в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в августе 2026 года. С момента перехода хавбек провёл 13 матчей за стамбульскую команду, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Особенно ярко россиянин проявляет себя в Лиге чемпионов, где сумел отличиться в трёх встречах подряд. Успешные выступления на европейской арене привлекли к молодому футболисту внимание ведущих клубов континента.
Источник: Yeni Birlik
За Батраковым в Лиге чемпионов будут следить скауты "Барселоны" и "Баварии" - СМИ
По информации источника, представители "Барселоны" и "Баварии" намерены лично оценить игру российского полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова в предстоящем матче Лиги чемпионов против "Астон Виллы".
Фото: ФК "Галатасарай"