"Мы должны, несмотря на отстранение от международных соревнований, искать свой путь и использовать те сильные качества, которые у нас есть"
"А по инфраструктуре мы сегодня — одна из ведущих лиг Европы. Италию уж точно опережаем", — заявил Леонченко.
При этом руководитель "Торпедо" обратил внимание на растущий финансовый разрыв между российскими и ведущими европейскими клубами. По его словам, ещё 15 лет назад отечественные гранды могли конкурировать с английскими командами и "ПСЖ" по стоимости футболистов, однако масштабные инвестиции в зарубежный футбол существенно изменили ситуацию.
Источник: "Чемпионат"