"Правильно, что национальная команда проводит игры в разных городах, а не только в столице — сегодня вот с Венесуэлой в Краснодаре наверняка будет полный стадион, аншлаг, так и должно быть", — заявил Мостовой.
В то же время экс-футболист призвал спокойнее относиться к результатам подобных встреч и не придавать им чрезмерного значения.
"Надо без пафоса проводить эти встречи и быть скромнее — вышли, сыграли, победили, болельщиков порадовали и разъехались", — подчеркнул он.
По мнению Мостового, товарищеские игры помогают сборной сохранять игровую практику, однако судить о её реальной конкурентоспособности можно будет только после возвращения в официальные международные соревнования.
Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Источник: "РБ Спорт"