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Пономарев - о Чалове: у него нет задатков форварда, он не сможет играть в Европе, там пахать надо

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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о Федоре Чалове.
Фото: ПФК ЦСКА
"Чалов мячи забивает на отскоках или с пенальти, моменты сам не создает. У него нет задатков форварда. Сейчас не собирается продлевать контракт, набивая себе цену. Чалов не сможет играть в Европе, там пахать надо, а в ЦСКА легко", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".

В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 26 матчей, в которых отличился 11-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 12 миллионов евро, контракт Федора с "армейцами" рассчитан до конца 2024 года. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.

ЦСКА Чалов Пономарев
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