- Роналдо великолепно чувствует себя в "Ростове", он реально счастлив в новой команде. Что касается прогнозов по его результативности, преждевременно говорить об этом. Но что я точно могу сказать - Роналдо совершит невероятные вещи во второй части сезона. Ожидания от его игры очень велики.
Роналдо, выступающий на позиции правого крайнего нападающего, перебрался в "Ростов" в это зимнее трансферное окно из болгарского "Левски". Сумма трансферной компенсации за 23-летнего игрока составила два миллиона евро. Ростовчане подписали с бразильцем контракт до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне фланговый форвард провел за команду из Софии 25 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал один голевой пас.
Источник: "РБ Спорт"
Агент новичка "Ростова" Роналдо: он совершит невероятные вещи во второй части сезона
Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего "Ростова" Роналдо, поделился ожиданиями от игры своего клиента в новом клубе.
Фото: ФК "Ростов"