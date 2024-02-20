Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСВ
0 - 1 0 1
Боруссия ДПерерыв
Интер
0 - 0 0 0
АтлетикоПерерыв

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Брентфорд2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
4 - 0 4 0
Абтыш-АтаЗавершен
ЦСКА
3 - 0 3 0
ХимкиЗавершен
Оренбург
2 - 1 2 1
АхматЗавершен

Агент новичка "Ростова" Роналдо: он совершит невероятные вещи во второй части сезона

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего "Ростова" Роналдо, поделился ожиданиями от игры своего клиента в новом клубе.
Фото: ФК "Ростов"
- Роналдо великолепно чувствует себя в "Ростове", он реально счастлив в новой команде. Что касается прогнозов по его результативности, преждевременно говорить об этом. Но что я точно могу сказать - Роналдо совершит невероятные вещи во второй части сезона. Ожидания от его игры очень велики.

Роналдо, выступающий на позиции правого крайнего нападающего, перебрался в "Ростов" в это зимнее трансферное окно из болгарского "Левски". Сумма трансферной компенсации за 23-летнего игрока составила два миллиона евро. Ростовчане подписали с бразильцем контракт до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне фланговый форвард провел за команду из Софии 25 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал один голевой пас.

Источник: "РБ Спорт"

Роналдо Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится