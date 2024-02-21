Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
23:00
БарселонаНе начат
Порту
23:00
АрсеналНе начат

Лига конференций УЕФА

Гент
20:45
Маккаби ХайфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
22:30
Лутон ТаунНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
0 - 0 0 0
Астана1 тайм
Ростов
16:30
Нижний НовгородНе начат

Сёмин рассказал, что изменилось в российском футболе с тех пор, как он взял паузу в тренерской карьере

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин ответил на вопрос об изменениях в отечественном футболе за последние два года.
Фото: РПЛ
- Как оценю изменения в российском футболе с момента, как взял паузу в тренерской карьере? Конечно, они есть. Изменения есть в тренировочном процессе, тактике и подходах. С одной стороны, зрелищность увеличивается, потому что команды больше владеют мячом. С другой стороны, стало меньше ударов и опасных моментов, которые были раньше. Здесь дело вкуса, - передаёт слова Сёмина Metaratings.ru.

Легендарный 76-летний российский тренер Юрий Сёмин большую часть своей тренерской карьеры провёл в московском "Локомотиве", с которым трижды выигрывал чемпионат России - в 2002 и 2004 годах, а также в сезоне-2017/2018, стал обладателем шести Кубков страны и завоевал три национальных Суперкубка.

Последним на данный момент клубом в карьере Сёмина стал "Ростов", в котором он работал с начала августа по конец сентября 2021 года.

Семин Ростов Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится