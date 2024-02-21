- Как оценю изменения в российском футболе с момента, как взял паузу в тренерской карьере? Конечно, они есть. Изменения есть в тренировочном процессе, тактике и подходах. С одной стороны, зрелищность увеличивается, потому что команды больше владеют мячом. С другой стороны, стало меньше ударов и опасных моментов, которые были раньше. Здесь дело вкуса, - передаёт слова Сёмина Metaratings.ru.
Легендарный 76-летний российский тренер Юрий Сёмин большую часть своей тренерской карьеры провёл в московском "Локомотиве", с которым трижды выигрывал чемпионат России - в 2002 и 2004 годах, а также в сезоне-2017/2018, стал обладателем шести Кубков страны и завоевал три национальных Суперкубка.
Последним на данный момент клубом в карьере Сёмина стал "Ростов", в котором он работал с начала августа по конец сентября 2021 года.
Сёмин рассказал, что изменилось в российском футболе с тех пор, как он взял паузу в тренерской карьере
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин ответил на вопрос об изменениях в отечественном футболе за последние два года.
Фото: РПЛ