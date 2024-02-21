Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился комментарием относительно возможного введения налога на легионеров в РПЛ. По словам Мостового, нужно смотреть на способности футболистов, потому что играть должен тот, кто лучше. Также Мостовой отметил, что не может предсказать, к чему приведет подобное решение в будущем.
«Играют не паспорта, а живые люди. Я не против такой идеи, я её просто не понимаю. Любому тренеру надо, чтобы команда выигрывала. Какая разница, легионер или русский?», - передает слова Мостового Metaratings.
Мостовой – о налоге на легионеров: какая разница, легионер или русский
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном введении налога на легионеров в чемпионатах России.
Фото: "РИА Новости"