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Мостовой – о налоге на легионеров: какая разница, легионер или русский

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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном введении налога на легионеров в чемпионатах России.
Фото: "РИА Новости"
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился комментарием относительно возможного введения налога на легионеров в РПЛ. По словам Мостового, нужно смотреть на способности футболистов, потому что играть должен тот, кто лучше. Также Мостовой отметил, что не может предсказать, к чему приведет подобное решение в будущем.

«Играют не паспорта, а живые люди. Я не против такой идеи, я её просто не понимаю. Любому тренеру надо, чтобы команда выигрывала. Какая разница, легионер или русский?», - передает слова Мостового Metaratings.

Мостовой
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