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Агент Ленини: Кевин навсегда останется в "Краснодаре"

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Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы Кевина Ленини, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
"Будущее Кевина? Он навсегда останется в "Краснодаре" (смеется)", - цитирует Фернандеса "РБ Спорт". Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Ленини может перейти в клуб из ОАЭ.

В текущем сезоне полузащитник провел за "Краснодар" 15 матчей и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 1,2 миллионов евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка.

Краснодар Ленини
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