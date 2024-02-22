Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
20:45
МиланНе начат
Фрайбург
20:45
ЛансНе начат
Карабах
20:45
БрагаНе начат
Тулуза
20:45
БенфикаНе начат
Рома
23:00
ФейеноордНе начат
Спортинг
23:00
Янг БойзНе начат
Спарта
23:00
ГалатасарайНе начат
Марсель
23:00
ШахтёрНе начат

Лига конференций УЕФА

Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Лудогорец
20:45
СерветтНе начат
Буде-Глимт
20:45
АяксНе начат
Ференцварош
23:00
ОлимпиакосНе начат
Слован
23:00
Штурм ГрацНе начат
Легия
23:00
МольдеНе начат
Айнтрахт
23:00
ЮнионНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
22:45
ЛациоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
14:00
РодинаНе начат
Краснодар
16:00
ТорпедоНе начат

Игрок "Крыльев Советов" Костанца: очень хотелось бы сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца заявил, что хотел бы сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира.
Фото: "Матч ТВ"
"Моя цель — развиваться, показывать каждый день наилучшие результаты. Серьезно очень хотелось бы сыграть за сборную на чемпионате мира. Получить вызов из "Крыльев Советов" очень сложно. Сейчас даже лучшие бразильские игроки не вызываются в команду. Например, Малком", - цитирует Костанцу "РБ Спорт".

В текущем сезоне бразильский полузащитник провел за "Крылья Советов" 18 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 3 миллиона евро. Фернандо ни разу не вызывался в национальную команду Бразилии. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров самарский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на девять очков.

Крылья Советов Костанца Сборная Бразилии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится