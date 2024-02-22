"Моя цель — развиваться, показывать каждый день наилучшие результаты. Серьезно очень хотелось бы сыграть за сборную на чемпионате мира. Получить вызов из "Крыльев Советов" очень сложно. Сейчас даже лучшие бразильские игроки не вызываются в команду. Например, Малком", - цитирует Костанцу "РБ Спорт".
В текущем сезоне бразильский полузащитник провел за "Крылья Советов" 18 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 3 миллиона евро. Фернандо ни разу не вызывался в национальную команду Бразилии. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров самарский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на девять очков.
Игрок "Крыльев Советов" Костанца: очень хотелось бы сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира
Полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца заявил, что хотел бы сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира.
Фото: "Матч ТВ"