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Бышовец: думаю, "Локомотив" способен бороться за призовые места, потенциал у команды есть

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Российский специалист Анатолий Бышовец высказался о московском "Локомотиве".
Фото: GETTY IMAGES
"Думаю, "Локомотив" способен бороться за призовые места. Команда играла без спадов в первой части чемпионата. "Локомотив" идет от матча к матчу и показывает хороший результат. Пришли новые футболисты, которые могут повлиять на результат. Потенциал у команды есть", - цитирует Бышовца "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров "Локомотив" занимает четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь очков. После зимней паузы команда Михаила Галактионова сыграет с московским "Динамо" в рамках 19-го тура РПЛ. "Железнодорожники" сыграли вничью с "Балтикой" 2:2 в первом матче плей-офф Кубка России.

Локомотив Бышовец
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