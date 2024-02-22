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Червиченко - о деле Промеса: безусловно, это будет влиять на его игру

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о приговоре Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Безусловно, уголовное дело будет влиять на его игру, нет ни одного человека, который в этой ситуации не переживал бы, не нервничал. Нет ситуации, при которой он чувствовал бы себя комфортно", - цитирует Червиченко "Матч ТВ".

Напомним, что 14-го февраля суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. В текущем сезоне нападающий принял участие в 21-м матче московского клуба и отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами. Контракт футболиста с "красно-белыми" истекает по окончании текущего сезона. После 18-ти сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.

Спартак Промес Червиченко
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