"Мы очень довольны, что никто из лидеров "Крыльев" не покинул команду, что нам удалось всех сохранить. Считаем, что смогли точечно усилиться в условиях рынка. Всё идёт в рабочем режиме", - цитирует Корниленко Metaratings.
В зимнее трансферное окно самарский клуб покинули Матео Барач и Никита Салтыков (присоединится к "Локомотиву" летом). Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на девять очков. После зимней паузы "Крылья Советов" сыграют с "Ростовом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Спортдир "Крыльев Советов" Корниленко: мы очень довольны, что никто из лидеров не покинул команду
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о зимнем трансферном окне клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"