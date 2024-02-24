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Мостовой - о "Зените": они могут купить себе кого угодно, хоть три команды

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о трансферной политике "Зенита".
Фото: GETTY IMAGES
"Если честно, то я не вижу особого смысла говорить о трансферах "Зенита". Нет смысла — они могут купить себе кого угодно. Хоть три команды. Всем известно, что у них самый большой бюджет в РПЛ. Тот же "Краснодар" не может столько тратить, но тем не менее команда идет на первом месте", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

В зимнее трансферное окно петербургский клуб потратил на трансферы 29,85 миллионов евро. К команде присоединились: нападающий Артур из "Палмейраса", вингер Педро из "Коринтианса", центральный защитник Нино из "Флуминенсе" и полузащитник Ильзат Ахметов из "Краснодара". Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает подопечных Сергея Семака на два очка. После зимней паузы "сине-бело-голубые" сыграют с московским "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.

Зенит Мостовой
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