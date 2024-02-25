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Агент новичка "Рубина" Тахери: ему нравятся новые партнеры по команде, Тахери счастлив здесь

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Футбольный агент Дариош Фард, представляющий интересы новичка "Рубина" Касры Тахери, рассказал о переходе своего клиента в казанский клуб.
Фото: ФК "Рубин"
"Переход в "Рубин" - лучший и наиболее реалистичный вариант для игрока сейчас. Первые впечатления игрока от пребывания в "Рубине" прекрасны. Ему нравятся новые партнеры по команде. Тахери счастлив здесь. Кроме того, он восхищен красотой Казани. Это отличный город", - цитирует Фарда Sport24.

Тахери перешел в "Рубин" из "Сепахана" за 35 тысяч евро. Игрок не провел матчей на взрослом уровне и оценивается в 50 тысяч евро. Нападающий регулярно вызывается в сборную Ирана до 17-ти лет: на счету Тахери шесть голов в пятнадцати матчах. Напомним, после 18-ти сыгранных туров казанский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. После зимней паузы "Рубин" сыграет с "быками" в рамках 19-го тура РПЛ.

Рубин Тахери
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