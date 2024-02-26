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"РБ Спорт": "Сочи" отказался подписывать Глушакова

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Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков мог перейти в "Сочи" в последние дни трансферного окна.
Фото: Global Look Press
37-летний полузащитник Денис Глушаков, выступавший ранее за московские "Спартак" и "Локомотив", вел переговоры с "Сочи". Как сообщает "РБ Спорт", за три дня до закрытия трансферного окна между игроком и клубом велись активные переговоры, однако в "Сочи" отказались от идеи данного подписания.

Ранее появилась информация, что к подписанию Глушакова на правах свободного агента близок клуб "Урарту" из чемпионата Армении. Сам футболист, разорвавший этой зимой контракт с костромским "Спартаком", заявлял о желании продолжить карьеру в РПЛ. Напомним, зимние сборы Глушаков провел под руководством Валерия Карпина в "Ростове".

Контракт Глушакова с "Урарту", как ожидается, будет подписан в ближайшие дни, а срок его действия продлится до конца сезона.

Сочи Урарту Глушаков Российские трансферы
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