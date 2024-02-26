37-летний полузащитник Денис Глушаков, выступавший ранее за московские "Спартак" и "Локомотив", вел переговоры с "Сочи". Как сообщает "РБ Спорт", за три дня до закрытия трансферного окна между игроком и клубом велись активные переговоры, однако в "Сочи" отказались от идеи данного подписания.
Ранее появилась информация, что к подписанию Глушакова на правах свободного агента близок клуб "Урарту" из чемпионата Армении. Сам футболист, разорвавший этой зимой контракт с костромским "Спартаком", заявлял о желании продолжить карьеру в РПЛ. Напомним, зимние сборы Глушаков провел под руководством Валерия Карпина в "Ростове".
Контракт Глушакова с "Урарту", как ожидается, будет подписан в ближайшие дни, а срок его действия продлится до конца сезона.
"РБ Спорт": "Сочи" отказался подписывать Глушакова
Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков мог перейти в "Сочи" в последние дни трансферного окна.
Фото: Global Look Press