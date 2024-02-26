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Булыкин: "Динамо" с этим составом может не только побороться за тройку, но и составить конкуренцию "Краснодару" и "Зениту"

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Экс-игрок "Динамо" Дмитрий Булыкин высказался о "бело-голубых".
Фото: ФК "Динамо"
"С "Динамо" все в порядке. Команда находится на третьем месте с хорошим составом. Если обратить внимание на этот аспект, то "Динамо" с этим составом может не только побороться за тройку, но и составить конкуренцию "Краснодару" и "Зениту", - цитирует Булыкина [leech=http://]Metaratings[/leech].

Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 38 очков. Петербургский "Зенит" отстает от "быков" на два очка, а московское "Динамо" отстает от лидера на шесть очков и замыкает тройку лидеров. После зимней паузы подопечные Марцела Лички сыграют с "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ. "Бело-голубые" не совершили ни одного приобретения в зимнее трансферное окно.

Булыкин Динамо Краснодар Зенит
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