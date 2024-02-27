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Пономарев: Чалов однажды уже не смог показать что-то выдающееся в среднем швейцарском чемпионате, он останется в ЦСКА

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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался об истекающем контракте Федора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Чалов однажды уже не смог показать что-то выдающееся в среднем швейцарском чемпионате. Не думаю, что сейчас ситуация сильно поменялась, и Федором заинтересуются хорошие клубы. У Чалова все неплохо в ЦСКА. Просто как всегда перед продлением контракта игрок старается выбить себя получше условия. Думаю, Чалов останется в ЦСКА, никуда он не денется", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 26 матчей и отметился 11-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 12 миллионов евро. Форвард выступал за швейцарский "Базель" в сезоне-2021/2022, провел за европейский клуб 17 игр, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока сборной России с московским клубом истекает в конце 2024 года. После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.

ЦСКА Чалов Пономарев
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