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Личка: “Зенит” в России играет в другой лиге

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Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка высказался о петербургском “Зените”.
Фото: ФК "Динамо"
– “Зенит” в России играет в другой лиге, но мы его не боимся, – приводит слова Лички “СЭ”.

Отметим, что петербургский “Зенит” является действующим чемпионом России по футболу. На протяжении пяти последних лет золотые медали РПЛ достаются именно сине-бело-голубым.

Напомним, “Зенит” после 18 туров с 36 очками идет первым. Динамовцы набрали 32 балла – они пребывают на второй позиции.

Зенит Личка Динамо
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