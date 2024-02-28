– “Зенит” в России играет в другой лиге, но мы его не боимся, – приводит слова Лички “СЭ”.
Отметим, что петербургский “Зенит” является действующим чемпионом России по футболу. На протяжении пяти последних лет золотые медали РПЛ достаются именно сине-бело-голубым.
Напомним, “Зенит” после 18 туров с 36 очками идет первым. Динамовцы набрали 32 балла – они пребывают на второй позиции.
Личка: “Зенит” в России играет в другой лиге
Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка высказался о петербургском “Зените”.
Фото: ФК "Динамо"