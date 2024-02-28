- "Краснодар" никого из ведущих игроков не потерял. Да, ушёл Ильзат Ахметов, но он не был футболистом основы. Удалось сохранить треугольник, от которого многое зависело в атаке: Сперцян, Черников, Кривцов. Да ещё и очень сильного опорного хава взяли, колумбийца Кевина Кастаньо. Виктор Са из бразильского чемпионата тоже вполне может пригодиться в атаке. В принципе, им много новичков и не нужно было, в конце концов, они лидеры, а это значит, что состав хороший. С таким подбором игроков вполне можно бороться за чемпионство, - передаёт слова Бубнова Sportbox.
"Краснодар" завершил осеннюю часть сезона на первой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В 18 сыгранных матчах "быки" набрали 38 очков и опережают ближайшего преследователя петербургский "Зенит" на 2 очка при оставшейся очной встрече на своём поле, а все остальные команды - не менее чем на 6 очков.
В ходе зимнего трансферного окна 2024 года "Краснодар" совершил три трансфера. Чёрно-зелёных покинул 26-летний российский атакующий полузащитник Ильзат Ахметов, которого выкупил за 580 тысяч евро "Зенит". При этом состав команды пополнили 23-летний колумбийский опорный полузащитник Кевин Кастаньо из мексиканского "Крус Асуля" за 7,3 миллиона евро и 29-летний бразильский вингер Виктор Са из "Ботафого" за 1,5 миллиона евро.
Бубнов: с таким подбором игроков "Краснодару" вполне можно бороться за чемпионство
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы "Краснодара" весной 2024 года по итогам зимнего трансферного окна.
Фото: Sportbox