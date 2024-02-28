"По Гоцуку обращались в зимнее трансферное окно, но не было предложений, которые были бы интересны Кириллу. Это были не те варианты, которые он готов рассматривать. Уходить из "Пари НН" Гоцук готов только в топ-клуб России. Обращались из Турции, остальные лиги не готов называть", - приводит слова Талаева Sport24.
В текущем сезоне Гоцук провел за "Пари НН" 21 матч и отметился двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 31-летнего центрального защитника в один миллион евро. Гоцук выступает за волжан с 2020 года, ранее он был игроком курского "Авангарда", "Шинника", "Крыльев Советов" и липецкого "Металлурга". После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Юрана занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 очка.
Агент Гоцука: уходить из "Пари НН" Гоцук готов только в топ-клуб России
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы Кирилла Гоцука, заявил, что его клиент хотел бы перейти в топ-клуб РПЛ.
Фото: "Пари НН"