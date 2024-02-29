Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился своими рассуждениями относительно работы судей в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. По словам Кордобы, нарушения против него не всегда отмечаются судьями.
Также нападающий сообщил, что ему нравится вступать в единоборства, но когда соперники начинают нарушать правила, а судьи на это никак не реагируют, то и самому Джону приходится выходить за рамки дозволенного.
«Хотелось бы услышать объяснения судей. Почему они не видят фолов против меня. Почему мне дали дисквалификацию на три матча... Одни вопросы», - передает слова Кордобы «СЭ».
Кордоба – о судьях в РПЛ: хотелось бы услышать, почему они не видят фолов против меня
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о судействе в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"