- Интересно наблюдать, как тренер "Краснодара" привьёт игрокам ментальность победителей. Это самое важное. Нужно побеждать в голове в первую очередь. Идти на первом месте гораздо сложнее, чем догонять, - передаёт слова Салиховой Metaratings.ru.
"Краснодар" перед рестартом текущего сезона-2023/2024 занимает в турнирной таблице первое место, набрав в осенней части Российской премьер-лиги 38 очков в 18 матчах. Гандикап чёрно-зелёных перед петербургским "Зенитом" составляет 2 очка. Главный тренер "быков" серб Владимир Ивич возглавляет команду с января 2023 года.
Зарема: интересно наблюдать, как тренер "Краснодара" привьёт игрокам ментальность победителей
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о работе сербского наставника "Краснодара" Владимира Ивича.
Фото: ФК "Краснодар"