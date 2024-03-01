Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился комментарием относительно грядущего центрального матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком». Начало противостояния назначено на 2 марта в 19:30 по московскому времени.
По словам Мостового, «Зенит» он расценивает как фаворита матча, так как питерцы имеют преимущество домашнего поля. Однако Александр считает, что «Спартак» не следует сбрасывать со счетов, так как москвичи набрали хорошую форму.
«У «Спартака» есть мотивация продолжать оставаться в гонке. Разрыв небольшой. Одно поражение соперника — и ты уже наверху», - передает слова Мостового «Чемпионат».
Мостовой – о матче "Зенит" - "Спартак": у "красно-белых" есть мотивация продолжать чемпионскую гонку
Экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился своими рассуждениями о грядущем противостоянии в рамках 19-тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
Фото: mk.ru