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Наставник "Динамо" Личка – о целях команды на весеннюю часть сезона: догнать "Зенит" и "Краснодар"

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Наставник «Динамо» Марцел Личка поделился своими мыслями о целях команды на оставшуюся часть чемпионата России.
Фото: "РИА Новости"
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о целях команды на вторую половину сезона Российской Премьер-Лиги. По словам Лички, он хочет видеть прогресс своих подопечных и улучшения качества игры.

Также чешский специалист добавил, что перед глобальными целями необходимо сконцентрироваться на ближайших противостояниях с «Локомотивом», «Ахматом» и «Зенитом».

«Мы уважаем все команды, но всегда смотрим наверх, где сейчас находятся «Краснодар» и «Зенит». Наша мотивация — догнать кого?то из них в турнирной таблице, а может, и обоих», - передает слова Лички «Матч ТВ».

Динамо Личка
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