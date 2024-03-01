Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о целях команды на вторую половину сезона Российской Премьер-Лиги. По словам Лички, он хочет видеть прогресс своих подопечных и улучшения качества игры.
Также чешский специалист добавил, что перед глобальными целями необходимо сконцентрироваться на ближайших противостояниях с «Локомотивом», «Ахматом» и «Зенитом».
«Мы уважаем все команды, но всегда смотрим наверх, где сейчас находятся «Краснодар» и «Зенит». Наша мотивация — догнать кого?то из них в турнирной таблице, а может, и обоих», - передает слова Лички «Матч ТВ».
Наставник "Динамо" Личка – о целях команды на весеннюю часть сезона: догнать "Зенит" и "Краснодар"
Наставник «Динамо» Марцел Личка поделился своими мыслями о целях команды на оставшуюся часть чемпионата России.
Фото: "РИА Новости"