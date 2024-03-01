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Орлов: может быть, в 50-60 лет Дзюба прозреет

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Популярный комментатор Геннадий Орлов поделился своими рассуждениями относительно форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
Фото: Global Look Press
Российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался касательно нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. По словам Орлова, «Зенит» и Дзюба вовремя прекратили трудовое сотрудничество, так как без него коллектив начал показывать более динамичный футбол и ничего не потерял от ухода форварда.

Также Орлов отметил, что журналистам не стоит лезть в личную жизнь Артема, подобное поведение он считает большой проблемой спортивной журналистики в целом, ведь профессиональнее говорить о его футбольных качествах.

«Дзюба себя некорректно ведёт по отношению к Семаку. Артём, ты же под его руководством чемпионом становился! Пускай это остаётся на совести Дзюбы. Может быть, когда-то он прозреет, лет в 50-60, и будет иначе относиться к жизни», - передает слова Орлова «Чемпионат».

Орлов Дзюба
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