Российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался касательно нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. По словам Орлова, «Зенит» и Дзюба вовремя прекратили трудовое сотрудничество, так как без него коллектив начал показывать более динамичный футбол и ничего не потерял от ухода форварда.
Также Орлов отметил, что журналистам не стоит лезть в личную жизнь Артема, подобное поведение он считает большой проблемой спортивной журналистики в целом, ведь профессиональнее говорить о его футбольных качествах.
«Дзюба себя некорректно ведёт по отношению к Семаку. Артём, ты же под его руководством чемпионом становился! Пускай это остаётся на совести Дзюбы. Может быть, когда-то он прозреет, лет в 50-60, и будет иначе относиться к жизни», - передает слова Орлова «Чемпионат».
Орлов: может быть, в 50-60 лет Дзюба прозреет
Популярный комментатор Геннадий Орлов поделился своими рассуждениями относительно форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
Фото: Global Look Press