"Клуб приложил большие усилия, чтобы улучшить команду. Это было нелегко, но, я думаю, что мы достигли того минимума, который изначально поставили перед собой. Тренер всегда хочет иметь лучших игроков. В любом случае, только результаты покажут хорошо ли мы справились или нет", - цитирует Морено "Матч ТВ".
В зимнее трансферное окно состав южан пополнился на 13 игроков, клуб потратил на переходы суммарно 1,56 миллионов евро. Также клуб отпустил 11 футболистов. После 18-ти сыгранных туров "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 очков, после зимней паузы подопечные испанского специалиста сыграют с "Балтикой" в рамках 19-го тура РПЛ.
Морено - о трансферах "Сочи": думаю, что мы достигли того минимума, который изначально поставили перед собой
Главный тренер "Сочи" Роберто Морено высказался о трансферной компании клуба.
Фото: ФК "Сочи"