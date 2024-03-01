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Морено - о трансферах "Сочи": думаю, что мы достигли того минимума, который изначально поставили перед собой

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Главный тренер "Сочи" Роберто Морено высказался о трансферной компании клуба.
Фото: ФК "Сочи"
"Клуб приложил большие усилия, чтобы улучшить команду. Это было нелегко, но, я думаю, что мы достигли того минимума, который изначально поставили перед собой. Тренер всегда хочет иметь лучших игроков. В любом случае, только результаты покажут хорошо ли мы справились или нет", - цитирует Морено "Матч ТВ".

В зимнее трансферное окно состав южан пополнился на 13 игроков, клуб потратил на переходы суммарно 1,56 миллионов евро. Также клуб отпустил 11 футболистов. После 18-ти сыгранных туров "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 очков, после зимней паузы подопечные испанского специалиста сыграют с "Балтикой" в рамках 19-го тура РПЛ.

Сочи Морено
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