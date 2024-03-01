"Ребят, ну вам самим не стыдно? — хочется спросить у руководства этой прекрасной команды. Мне стыдно, например, я с огромной симпатией отношусь к "Спартаку". Но зачем взяли эту бестолочь? Это все очень странно друзья и одновременно смешно", - цитирует Губерниева "СЭ".
Вчера, 29-го февраля Квинси Промес не смог вылететь со "Спартаком" из ОАЭ в Россию. Стало известно, что нападающий московского клуба попал в ДТП и скрылся с места преступления. Ранее суд Амстердама приговорил Квинси к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. 2-го марта "красно-белые" сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ. После 18-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. Квинси Промес не примет участие в матче 19-го тура с "Зенитом", который состоится 2-го марта на "Газпром Арене". В первом круге "красно-белые" уступили "сине-бело-голубым" со счетом 1:3.
Губерниев - о ситуации с Промесом: зачем взяли эту бестолочь? Это все очень странно, друзья, и одновременно смешно
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с нападающим "Спартака" Квинси Промесом.
Фото: ФК "Спартак"