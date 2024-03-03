– Мы своими моментами не распорядились, а “Ахмат” в не совсем однозначной ситуации смог выжать свой гол. Хотелось бы, чтобы команда играла менее зажато. Очень плохо работали с мячом.
Напомним, 2 марта 2024 года екатеринбургский “Урал” сыграл против грозненского “Ахмата”. Встреча была проведена в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Она прошла в Грозном. Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко остались с 19 очками. Они опустились на 13-е место в турнирной таблице.
Источник: “Матч ТВ”
Тренер “Урала” Гончаренко – о поражении от “Ахмата”: хотелось бы, чтобы команда играла менее зажато
Наставник “Урала” Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от “Урала” со счетом 0:1 в гостевом матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости