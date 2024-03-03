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Быстров: зачем "Зениту" левый защитник? на лавке даже мы с Ловчевым можем посидеть

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Экс-футболист "Зенита" Владимир Быстров усомнился в целесообразности усиления клубом позиции левого защитника.
Фото: "Чемпионат"
"Зачем он (левый защитник) нужен им? На лавке сидеть? Есть молодой, который может неплохо себя проявить, по словам тренерского штаба, пусть он играет. А на скамейке даже мы с Ловчевым можем посидеть, веселее будет", - заявил Быстров.

Основным левым защитником "Зенита" является бразилец Дуглас Сантос, который принял участие во всех 19-ти матчах "сине-бело-голубых" в РПЛ в текущем сезоне. В первой части чемпионата роль дублера Сантоса исполнял Данил Круговой, но он был отстранен от тренировок с основной командой и отзаявлен на весеннюю часть сезона.

Причиной стала новость о подписании Круговым контракта с ЦСКА в статусе свободного агента. Защитник присоединится к своему новому клубу летом. В зимнее трансферное окно с переходом в "Зенит" связывали целый ряд левых защитников, среди которых, например, Наир Тикнизян из "Локомотива". Однако усилить эту позицию действующему чемпиону страны не удалось.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Быстров Ловчев
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