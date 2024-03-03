"В любом случае очко в копилочку есть. В текущей ситуации каждое очко на вес золота. Ребята бились, старались. Показали характер, но, мне кажется, закономерно по очку обе команды набрали", - цитирует Ташуева "Матч ТВ".
Сегодня, 3 марта, состоялась встреча 19-го тура российской Премьер-лиги "Пари НН" - "Факел". Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе и завершилась вничью со счетом 1:1. В составе хозяев поля отличился защитник Кирилл Гоцук, у воронежцев забитым мячом отметился хавбек Вячеслав Якимов. Подопечные Сергея Ташуева по итогам матча набрали 22 очка и занимают 11 место в турнирной таблице. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет на данный момент три балла.
Главный тренер "Факела" Ташуев: в текущей ситуации каждое очко на вес золота
Наставник "Факела" Сергей Ташуев подвел итоги встречи 19-го тура РПЛ с "Пари НН" (1:1).
Фото: ФК "Факел"