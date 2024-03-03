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Наумов - о матче с "Динамо": Дзюбы вообще не было. "Локомотив" вышел вдесятером

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Экс-президент "Локомотива" прокомментировал поражение "железнодорожников" в матче с "Динамо" в 19-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Я думаю, что "Локомотив" первый тайм просто провалил. В скорости движения, скорости принятия решений, во всём уступил "Динамо". Во втором тайме Галактионову нужно сказать спасибо за внесённые изменения. Немного наладили игру и могли вырвать ничью. Катастрофические ошибки Миранчука! Не видел таких ошибок, сколько я его знаю. А Дзюба - вообще был игрок, которого не было, вдесятером вышел "Локомотив". Поэтому я думаю, здесь есть претензии к тренерскому составу", - сказал Наумов.

Матч 19-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Локомотивом" завершился минимальной победой "бело-голубых" (2:1). На голы Бителло и Дениса Макарова в концовке второго тайма ответил Рифат Жемалетдинов. В активе "Локомотива" после 19-го тура осталось 31 очко. "Железнодорожники" опустились на 5-ю строчку, уступив по дополнительным показателям 4-е место "Спартаку", который сыграл вничью с "Зенитом".

"Динамо", в свою очередь, набрало 35 очков и вплотную приблизилось к "Зениту". Отставание подопечных Марцела Лички от санкт-петербургского клуба составляет всего 2 очка.

Источник: "Евро-футбол"

Наумов Локомотив Динамо Дзюба
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