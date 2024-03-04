По информации источника, между сторонами прошло неформальное общение - французский "Нант" может подписать Антона Миранчука уже этим летом.
В текущем сезоне Миранчук провел за "Локомотив" 25 матчей , забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в пять миллионов евро, контракт россиянина с "железнодорожниками" истекает по окончании текущего сезона. Команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата после 19-ти сыгранных туров.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Нант" интересуется Антоном Миранчуком
Французский "Нант" может подписать полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"