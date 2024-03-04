"Кайо - игрок "Краснодара". Из "Гремио" с нами никто не связывался", - цитирует Хеновеса "РБ Спорт".
Ранее слухи связывали бразильского защитника "Краснодара" с возможным переходом в "Гремио" перед стартом бразильской Серии А. Напомним, трансферное окно в Бразилии открыто до 7-го марта.
В текущем сезоне на счету 28-летнего Кайо 7 матчей в чемпионате и кубке России. В первой части сезона бразилец забил один гол.
Агент: защитник "Краснодара" Кайо не перейдет в "Гремио"
Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника "Краснодара Кайо Панталеао, опроверг слухи о переговорах с бразильским "Гремио".
Фото: официальный сайт "Краснодара"