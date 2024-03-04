"Мы хотим выиграть Кубок, хотим стать чемпионами. Может быть, в моей жизни этого не случится. Но это всё равно будет лучшее время, которое я провожу", - сказал Галицкий в интервью "Матч Премьер".
После 19-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Замыкает тройку лидеров московское "Динамо". "Быки" сыграют с "Химками" в плей-офф Пути Регионов Кубка России - команда Владимира Ивича заняла третье место в группе с "Динамо", "Спартаком" и "Пари НН".
Галицкий - о возможном чемпионстве "Краснодара": может быть, в моей жизни этого не случится
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий сомневается, что его команда сможет выиграть трофей.
Фото: ФК "Краснодар"