"На матч с "Локомотивом" пришло 14 тысяч человек, а в нашей системе довольно большое количество людей с уже подтвержденными данными карты болельщика. Мы работаем и находимся в этих условиях. "Динамо" не выбирало эти условия, но мы все равно стараемся сделать максимум для наших болельщиков", - цитирует Пивоварова Sport24.
Матч 19-го тура между "Динамо" и "Локомотивом" (2:1) посетило более 14-ти тысяч болельщиков. Fan ID - российский электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем её обладателя для посещения футбольных матчей. Он был введен в РПЛ с начала сезона-2022/2023, ранее Министр Спорта России Матыцин заявил, что Fan ID не будет отменен, так как его утверждал лично президент Российской Федерации. После введения Fan ID значительно снизилась посещаемость матчей российского чемпионата, а многие фанатские объединения начали бойкотировать матчи своих команд.
Пивоваров - о Fan ID: "Динамо" не выбирало эти условия, но мы все равно стараемся сделать максимум
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о Fan ID.
Фото: ФК "Динамо"