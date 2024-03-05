- "Динамо" - скрытый фаворит золотой гонки? Я бы хотел смотреть наверх, догонять "Краснодар" и "Зенит". Давить на них. Всё зависит от нас. Надо выигрывать свои матчи. Ещё осталось 11 игр, у нас "Спартак" и "Зенит" - дома, - передаёт слова Лички "РБ Спорт".
В 19 туре Российской премьер-лиги занимающее третье место в турнирной таблице московское "Динамо" одержало домашнюю победу над "Локомотивом" (2:1) и сократило отставание от "Зенита" и "Краснодара", сыгравших свои домашние встречи вничью со "Спартаком" (0:0) и "Рубином" (1:1) соответственно. В активе команды Марцела Лички теперь 35 очков в 19 матчах, "Зенит" набрал 37 очков, лидирующий "Краснодар" - 39.
Личка: я бы хотел смотреть наверх, догонять "Краснодар" и "Зенит", давить на них. Всё зависит от "Динамо"
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.
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