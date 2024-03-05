"Очень неважно сыграл "Зенит". Не в полную силу. Там и выделить некого, кроме молодого Педро, который вышел в самом конце. Он обострил игру. Но я считаю, что в этой ничьей есть и недоработка Семака. Он мог поменять игру тактически, видя, что она не получается. Или выпустить раньше запасных. Того же Педро", - заявил Балахнин.
Матч 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге завершился вничью (0:0). Победа в этом матче могла вывести "сине-бело-голубых" на первую строчку в турнирной таблице, поскольку лидирующий в чемпионате "Краснодар" также потерял очки в 19-м туре.
Новички "Зенита" Нино, Педро, Артур и Ильзат Ахметов, пополнившие состав команды в зимнее трансферное окно, провели первый официальный матч в составе "сине-бело-голубых".
Источник: "Евро-футбол"
Балахнин: в "Зените" и выделить некого, кроме Педро. В ничьей со "Спартаком" недоработка Семака
Фото: официальный сайт "Зенита"