"Ростов" работает над тем, чтобы выкупить Сако. Но пока данная опция не была активирована. Мы ждем", - цитирует Диалло источник.
Напомним, ивуарийский центральный защитник Умар Сако присоединился к "Ростову" в конце января текущего года на правах аренды из болгарского клуба "Арда Кырджали". Договор аренды связывает Сако с российским клубом до лета 2024-го года, а пункт выкупа игрока может быть активирован в любой момент за время аренды.
В матче 19-го тура против "Крыльев Советов" Сако вышел на поле в основе и составил пару защитников с Максимом Осипенко. Игра завершилась победой "Ростова" со счетом 2:0. Сако провел на поле все 90 минут.
Источник: "Sport 24"
Агент: "Ростов" работает над выкупом Сако
Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника "Ростова" Умара Сако, рассказал о возможности оформления полноценного трансфера его клиента.
Фото: ФК "Ростов"