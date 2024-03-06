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Наставник "Ленинградца" Кирьяков – о лидерстве "Краснодара": а что толку? Концовка все равно известна

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Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков усомнился в нынешнем лидере РПЛ «Краснодаре».
Фото: ФК "Краснодар"
Бывший нападающий «Динамо» и действующий главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков поделился своими рассуждениями относительно чемпионской гонки в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. По словам Кирьякова, он не сомневается в том, что «Зенит» сможет обогнать «Краснодар» в турнирной таблице к концу чемпионата.

«А что толку? Концовка-то всё равно известна», - передает слова Кирьякова «Чемпионат».

Напомним, на данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» с 39 очками после сыгранных 19 туров. «Зенит» отстает от лидера на два пункта, однако именно питерцы одерживали победу в предыдущих пяти розыгрышах РПЛ кряду.

Кирьяков Краснодар Зенит Ленинградец
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