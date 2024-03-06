Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов рассказал о своих предпочтениях среди команд нижней части турнирной таблицы РПЛ. По словам Зырянова, во время борьбы за сохранение прописки в элитном дивизионе футболисты и тренеры испытывают колоссальное давление, исходящее от болельщиков и руководства. Поэтому, как сообщил Зырянов, он переживает за все команды в зоне вылета, но, к сожалению, не может быть такого, что все они останутся в РПЛ.
«Я могу только пожелать всем командам, которые сейчас борются за выживание, остаться в РПЛ. Но такого быть не может, поэтому хочу, чтобы Сергей Николаевич Игнашевич точно остался. Хотя у меня много хороших друзей в командах, которые сейчас внизу таблицы. Игнашевич — в «Балтике», Саша Самедов — в «Факеле», Юрий Окрошидзе сейчас работает в «Оренбурге», - передает слова Зырянова «РБ Спорт».
Зырянов – о зоне вылета РПЛ: хочу, чтобы Игнашевич точно остался
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Константин Зырянов поделился своими мыслями о нижней части турнирной таблицы РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"