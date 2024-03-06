- В этом году в чемпионате очень хорошая интрига, я не стал бы сбрасывать со счетов и "Динамо", которое победило "Локомотив" в московском дерби и приблизилось к "Зениту", ко второму месту, на расстояние в два очка.
После 19 сыгранных матчей московское "Динамо" набрало 35 очков и по прежнему занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. От идущего на втором месте "Зенита" москвичей отделяет всего два очка, а от лидирующего "Краснодара" - 4 балла. В следующем туре чемпионата России "бело-голубые" примут на своем поле грозненский "Ахмат". Игра состоится 9 марта в Москве.
Источник: "РБ Спорт"
Зырянов: не стал бы сбрасывать со счетов "Динамо" в чемпионской гонке
Бывший футболист сборной России Константин Зырянов поделился мыслями о чемпионской гонке.
Фото: ФК "Зенит"