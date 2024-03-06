"Хотел бы вернуться в такой "Краснодар"? У меня есть свои цели. Но если позовут, понятно, что я буду рад вернуться домой. А кто не хочет возвращения?" - цитирует Воробьева "СЭ".
Центральный нападающий Дмитрий Воробьев является воспитанником академии "Краснодара". 26-летний форвард защищает цвета "Оренбурга" с января 2021 года. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. В текущем сезоне на счету Воробьева 5 забитых мячей и один голевой ассист в 19 матчах за оренбуржцев.
Нападающий "Оренбурга" Воробьев: если позовут в "Краснодар", буду рад вернуться домой
Форвард "Оренбурга" Дмитрий Воробьев рассказал, что был бы рад вернуться в "Краснодар".
Фото: ФК "Оренбург"