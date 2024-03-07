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Экс-игрок "Спартака" Булатов: ничья "Зенита" обостряет интригу в РПЛ

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Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов поделился своим мнением о ничейном результате в 19-ом туре между «красно-белыми» и «Зенитом».
Фото: mk.ru
Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов дал свою оценку ничейному результату в противостоянии 19-го тура между «красно-белыми» и «Зенитом» (0:0). По словам Булатова, такой исход матча может повлиять на уверенность и настрой футболистов «сине-бело-голубых». Также Булатов отметил, что у «Зенита» выраженное отсутствие завершителя, которым раньше был Малком.

«Когда соперник играет плотно, целостно, как сейчас «Спартак» или «Краснодар» осенью, у «Зенита» не хватает идей впереди и исполнителей, чтобы делать разницу. Им есть, над чем поломать голову. Эта ничья обостряет интригу», - предает слова Булатова Metaratings.

Булатов Спартак Зенит Краснодар
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