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Башич: мечтаю победить с "Оренбургом" в РПЛ и сыграть Лиге чемпионов

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Футболист «Оренбурга» Иван Башич поделился своим желанием добиться больших высот в составе нынешнего клуба.
Фото: ФК "Оренбург"
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал о своих спортивных целях на будущее. По словам Башича, сейчас он сконцентрирован на своих выступлениях в составе «Оренбурга» и старается развиваться шаг за шагом. Также футболист отметил, что в конце марта его фокус сместится на игру за национальную сборную.

«Есть ли мечта выиграть с «Оренбургом» чемпионат России? Конечно! Плюс есть мечта поиграть в Лиге чемпионов», - передает слова Башича «РБ Спорт».

Башич Оренбург
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