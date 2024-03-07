Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал о своих спортивных целях на будущее. По словам Башича, сейчас он сконцентрирован на своих выступлениях в составе «Оренбурга» и старается развиваться шаг за шагом. Также футболист отметил, что в конце марта его фокус сместится на игру за национальную сборную.
«Есть ли мечта выиграть с «Оренбургом» чемпионат России? Конечно! Плюс есть мечта поиграть в Лиге чемпионов», - передает слова Башича «РБ Спорт».
Башич: мечтаю победить с "Оренбургом" в РПЛ и сыграть Лиге чемпионов
Футболист «Оренбурга» Иван Башич поделился своим желанием добиться больших высот в составе нынешнего клуба.
Фото: ФК "Оренбург"