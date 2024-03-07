Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Карабах
2 - 0 2 0
БайерПерерыв
Спарта
0 - 3 0 3
ЛиверпульПерерыв
Рома
2 - 0 2 0
Брайтон1 тайм
Фрайбург
23:00
Вест ХэмНе начат
Бенфика
23:00
РейнджерсНе начат
Милан
23:00
СлавияНе начат
Марсель
23:00
ВильярреалНе начат

Лига конференций УЕФА

Мольде
1 - 0 1 0
БрюггеПерерыв
Аякс
0 - 0 0 0
Астон ВиллаПерерыв
Олимпиакос
1 - 3 1 3
Маккаби1 тайм
Штурм Грац
0 - 1 0 1
Лилль1 тайм
Динамо Загреб
23:00
ПАОКНе начат
Серветт
23:00
Виктория ПНе начат
Маккаби Хайфа
23:00
ФиорентинаНе начат
Юнион
23:00
ФенербахчеНе начат

Башич – о жизни в России: здесь все супер – игроки, чемпионат, жизнь

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Игрок «Оренбурга» Иван Башич высказался о своей жизни в России.
Фото: ФК "Оренбург"
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич поделился своими впечатлениями от жизни в России. По словам Башича, для жизни ему всего хватает и он комфортно себя чувствует как в тренировочном процессе, так и во время матчей. Башич также отметил, что кухня России очень похожа на его родную, единственное, ему не понравился борщ.

«Я очень рад, что нахожусь здесь. Для меня здесь всё супер — игроки, чемпионат, жизнь», - передает слова Башича «РБ Спорт».

Башич Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится