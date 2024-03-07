Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич поделился своими впечатлениями от жизни в России. По словам Башича, для жизни ему всего хватает и он комфортно себя чувствует как в тренировочном процессе, так и во время матчей. Башич также отметил, что кухня России очень похожа на его родную, единственное, ему не понравился борщ.
«Я очень рад, что нахожусь здесь. Для меня здесь всё супер — игроки, чемпионат, жизнь», - передает слова Башича «РБ Спорт».
Башич – о жизни в России: здесь все супер – игроки, чемпионат, жизнь
Игрок «Оренбурга» Иван Башич высказался о своей жизни в России.
Фото: ФК "Оренбург"