"Знаю, что у Лукаса Веры была возможность перейти в "Локомотив". Я поговорил с ним. Нужно было обозначить, что если он собирается оставаться, то он должен быть сосредоточен на нас, он должен стараться помочь команде как можно больше. Есть ли у Веры проблемы с мотивацией? Нет, он большой профессионал", - цитирует Деограсию Metaratings.
В зимнее трансферное окно полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера мог перейти в "Локомотив", однако клубы не договорились о графике платежей. В текущем сезоне игрок провел за клуб 19 матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в три миллиона евро. После 19-ти сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 16 очков.
Деограсия: есть ли у Веры проблемы с мотивацией? Нет, он большой профессионал
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия высказался о полузащитнике Лукасе Вере.
Фото: ФК "Оренбург"