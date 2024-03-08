"В данный момент Виллиан находится на очень высоком уровне. Мы верим, что он является одним из лучших игроков в РПЛ. При этом у него есть все необходимое, чтобы играть на еще более высоком уровне", - приводит слова Кампеделли "РБ Спорт".
Виллиан Роша открыл счет в матче 20-го тура с "Крыльями Советов", забив гол на 3-й минуте после подачи углового. В текущем сезоне защитник провел за московский ЦСКА 23 матча и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 29-летнего бразильца в 7 миллионов евро. После 19-ти сыгранных туров "армейцы" занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Агент Роши: Виллиан является одним из лучших игроков в РПЛ
Футбольный агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказался об игре своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА