"Мне непонятны заявления со стороны "Краснодара". Кривцов, который выступил, что, сидя на скамейке во всём разобрался? Не дело футболиста давать оценку судье. Казарцев работал одинаково в обе стороны. Карточка Олусегуну? Это проблема футболиста, что вместо того, чтобы забивать гол, он размахивал руками. Обе жёлтые были по делу. Может, Ивич хотел, чтобы Олесегуну показали вторую жёлтую ещё раньше, когда он толкался с Байрамяном? Василий сглаживал моменты, когда это было можно, а когда нельзя – наказывал карточками. Не гневите бога – всё тут было понятно, ни одной левой жёлтой Казарцев не показал", - сказал Федотов.
Матч 20-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Краснодаром" завершился победой хозяев со счетом 2:1. Дублем в составе "Ростова" отметился Мохаммед Мохеби. Лучший бомбардир "Краснодара" Джон Кордоба отыграл один мяч. С 49-й минуты гости играли вдесятером. За две желтые карточки был удален вингер "Краснодара" Олакунле Олусегун.
Полузащитник "горожан" Никита Кривцов критически высказался о работе Василия Казарцева, заявив, что в отдельных эпизодах арбитр отдавал предпочтения хозяевам. Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич после матча также раскритиковал работу рефери из Санкт-Петербурга.
В активе "Краснодара" осталось 39 очков, а отрыв от идущего вторым "Зенита" по-прежнему составляет 2 очка. "Сине-бело-голубые" в рамках 20-го тура Премьер-лиги сыграют с "Уралом", а победа в этой встрече может вывести подопечных Сергея Семака на чистое первое место в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"
Экс-арбитр Федотов - о критике судейства со стороны "Краснодара": не дело футболиста давать оценку судье
Экс-судья РПЛ Игорь Федотов похвалил работу арбитра Василия Казарцева в матче 20-го тура между "Ростовом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар" ВКонтакте