— 11 желтых и красная? Судейство комментировать не хочу, однако сказать, что судья был категоричен, наверное, это минимум, который возможен в данной ситуации.
Напомним, 8 марта в Ростове состоялся один из главных матчей 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Там местный футбольный клуб “Ростов” сыграл с “Краснодаром”. “Быки” потерпели поражение со счетом 1:2. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Судья показал 11 желтых карточек, а также удалил игрока “Краснодара” Олакунле Олусегуна в начале второго тайма.
Источник: “Матч ТВ”
Сафонов – о судействе в матче с “Ростовом”: арбитр был категоричен
Вратарь “Краснодара” Матвей Сафонов высказался о судействе в матче с “Ростовом” (1:2) в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"